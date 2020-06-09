Goldman Sachs: цены на нефть снизятся в ближайшее время

Аналитики ожидают снижение стоимости нефти марки Brent до $35 за баррель.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs, цены на нефть могут снова снизиться. По мнению специалистов банка, на падение цен повлияет неопределенность спроса и слишком большие запасы нефти. Аналитики прогнозируют снижение стоимости нефти марки Brent до $35 за баррель уже в ближайшие недели, хотя нефть этого сорта торговалась по $43 за баррель, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с 1 июля.