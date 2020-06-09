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Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит

9 Июня 2020 395 0 Экономика
Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит
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Эр-Рияд добился своего: Москва вынужденно поддержала сокращение добычи на уровне 2,8 млн баррелей в сутки до 1 августа. Однако сама Саудовская Аравия не собирается удерживать добычу на минимумах – с 1 июля Эр-Рияд будет извлекать на 1 млн баррелей больше, чем сейчас. Это стало возможно благодаря одной уловке саудитов.

Арабская многоходовка

  • Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сообщил 8 июня, что с 1 июля Эр-Рияд нарастит добычу на 1 млн баррелей в сутки. За несколько дней до этого, 6 июня страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении общей добычи на уровне 9,7 млн баррелей до 1 августа с возможностью ближе к этой дате обсудить сохранение лимитов еще на месяц.
  • Россия не горела желанием продлевать жесткие ограничения: по соглашению ОПЕК+ с 1 мая добыча России должна была быть урезана на 2,8 млн баррелей в сутки, но с 1 июля квота уменьшалась до 2,3 млн баррелей. 500 тыс. баррелей очень нужны «Роснефти» для выполнения долгосрочных контрактов. В Европе и Азии уже наметился дефицит российской нефти Urals, которая почти сравнялась в цене с эталонной маркой Brent.
  • Саудовская Аравия пошла на шантаж, чтобы принудить Россию продлить режим максимальных ограничений. Совещание ОПЕК+ специально было перенесено на более раннюю дату – первоначально на 4 июня, чтобы 5 июня, когда Saudi Aramco должна была объявить цены на следующий месяц, отреагировать на позицию Москвы: успех переговоров предвещал повышение цен, провал – новый раунд ценовой войны с Россией. Но переговоры прошли 6 июня и закончились успешно, поэтому цены были выставлены 7-го числа и они существенно выросли. Нефть марки Brent подорожала до 43,05 доллара за баррель.
  • Но затем, когда сделка уже была заключена, саудиты заявили, что добавят к собственной добыче 1 млн баррелей. Таким образом, Саудовская Аравия урежет добычу в июле не на 2,3 млн баррелей, а на 1,3 млн. Уловка состоит в том, что 1 млн баррелей Эр-Рияд согласился убрать с рынка добровольно в июне. Так саудиты компенсировали неисполнение соглашения со стороны Ирака, Нигерии и Анголы. На прошедшем совещании эти страны пообещали вписаться в квоты. Поэтому заявление Эр-Рияда формально призывает к дисциплине в строю ОПЕК.
  • Тем не менее в июле поставки Саудовской Аравии увеличатся на 1,18 млн баррелей в сутки, а поставки России останутся на прежнем уровне. Москва может выиграть от этого только в плане цены – Urals дорожает в Европе из-за дефицита. Недостатка в арабской нефти на сегодняшний день нет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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