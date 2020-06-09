Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит 395 0 Экономика img_copyright

Эр-Рияд добился своего: Москва вынужденно поддержала сокращение добычи на уровне 2,8 млн баррелей в сутки до 1 августа. Однако сама Саудовская Аравия не собирается удерживать добычу на минимумах – с 1 июля Эр-Рияд будет извлекать на 1 млн баррелей больше, чем сейчас. Это стало возможно благодаря одной уловке саудитов.