Газпром заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Контракт подписан на 20 лет с предприятием, которым совместно владеют "Газпром" и "Русгаздобыча".

Согласно информации пресс-службы "Газпрома", корпорация заключила самый крупный в истории компании контракт на поставку газа в России. Соглашение подписано с компанией "Русхимальянс" (принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче") в рамках проекта по созданию в России крупнейшего в стране комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Согласно условиям контракта, газ будет поставляться в течение 20 лет в объеме 45 млрд куб. м газа в год, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге, который собирается строить "Русгаздобыча" для совместного использования "Русхимальянса" и "Газпрома" потребуется порядка 750 млрд рублей. Ранее планировалось выделить деньги из Фонда национального благосостояния, но кризис внес коррективы в первоначальный план и теперь для строительства планируется привлечь деньги россиян.