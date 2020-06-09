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В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке

09.06.2020 14:20
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В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке

Ранее Банк России выразил готовность продолжать снижать ключевую ставку.

В России кредитные организации приступили к снижению ипотечных ставок. Это связано со смягчением режима ограничений, который был введен из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный опрос российских банков.

  • В Альфа-банке ставки по кредитам на покупку вторичного жилья и на рефинансирование ипотеки снижены на 0,4 п.п.
  • Промсвязьбанк сократил ипотечную ставку на 0,5-1,3 п.п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредит на приобретение первичного и вторичного жилья, а также новых и готовых домов.
  • В Совкомбанке ставки по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке снизили на 0,5 п.п., а на квартиры в новостройках - на 1,5 п.п.
  • "Росбанк дом" сократил ипотечные ставки на 0,5 п.п., но только для новых клиентов.

Напомним, что ранее Банк России выразил готовность продолжать снижать ключевую ставку, несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

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