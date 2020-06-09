Российские курорты поднимут цены

Отдых на российских курортах может подорожать до 30%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов считает, что отдых в России может подорожать. Причем повышение цен на курортах достигнет 30%. Повышению цен будут способствовать не только меры, предписанные Роспотребнадзором для возможности размещения туристов, но и тот факт, что правительство запретило выездной туризм и у россиян не осталось альтернативы летнему пляжному отдуху, пишут Известия.

Напоминаем, что ранее премьер России Михаил Мишустин принял решение об открытии границ и разрешении россиянам выезда за границу. Тем не менее для возможности выехать из страны граждане должны предъявить необходимые документы о том, что они едут учиться, лечиться или ухаживать за родственниками.