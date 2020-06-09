Эксперты: коронавирус начал распространяться в Ухане прошлым летом

По мнению специалистов коронавирус возник в Южном Китае еще в августе 2019 года.

Эксперты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США заявили, что согласно их исследованию коронавирус в китайском Ухане появился примерно в августе 2019 года. Ученые проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, также просмотрев тенденции поиска в интернете.

Они отмечают, что количество машин на парковках стало возрастать с августа 2019 года, достигнув максимума в декабре. А примерно за три недели до прихода официальных данных о зараженных коронавирусом, в поисковой системе Китая произошло резкое увеличение поисковых запросов со словами "кашель" и "диарея".

Поэтому, эксперты делаю вывод, что коронавирус возник естественным путем в Южном Китае и циркулировал довольно продолжительное время до того, как получил широкое распространение в Ухане, пишет Интерфакс.

Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, а количество инфицированных растет каждый день. По последним данным в мире 7 119 454 инфицированных коронавирусом, 406 540 человек скончались от инфекции.