ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

В мире зафиксировано 7 млн заразившихся коронавирусом.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. По его словам, в мире почти 7 млн инфицированных коронавирусом, а более 400 тыс. человек скончались от инфекции. При этом только за минувшее воскресенье зафиксировано 136 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Глава ВОЗ подчеркнул, что хотя ситуация с коронавирусом в Европе стабилизируется, но в мире она ухудшается. В странах Америки и Южной Азии регистрируется большое количество новых случаев заболевания, также как и в Африке, страны которой все еще не достигли пика коронавируса, пишет ТАСС.

Напоминаем, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 476658 инфицированных коронавирусом, 230688 пациентов вылечились от инфекции, 5971 человек скончался.