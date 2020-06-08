Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Длительное использование антисептиков может привести к аллергии.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о том, какой вред могут принести антисептические средства и их чрезмерное использование. По его словам, антисептики сильно сушат кожу рук, что может привести к растрескиванию. Также, антисептические средства убивают не только бактерии и вирусы, но и уничтожают полезную микрофлору, являющуюся естественным механизмом защиты, что может привести к появлению аллергии, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, мнения о вреде постоянного ношения масок и перчаток придерживается и заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.