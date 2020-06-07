Маас: Китай - будущая сверхдержава

Хайко Маас считает, что Евросоюз должен выработать единую стратегию в отношении Китая для защиты свободных европейских ценностей.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что Китай - будущая сверхдержава. В связи с этим, он призвал Берлин развивать более тесные связи с Пекином, не ограничиваясь одним торгово-экономическим сотрудничеством. По словам дипломата, Евросоюз должен выработать единую стратегию в отношении китайской стороны для защиты свободных европейских ценностей.

Маас подчеркнул, что запланированный на 14 сентября саммит ЕС и Китая был перенесен исключительно из-за пандемии нового типа коронавируса. Он пояснил, что эффективность данного мероприятия зависит от проведения личных встреч между участниками, однако сейчас это невозможно реализовать в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. Также дипломат выразил уверенность, что саммит удастся провести в течение текущего года, пишет ТАСС.

Ранее доктор Джеффри Джил из Университета Флиндерс предположил, что китайский может стать новым мировым языком благодаря продолжающемуся росту Китая как мощной торгово-экономической державы.