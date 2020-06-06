Ростуризм передали правительству

Начиная с момента подписания указа, Ростуризм будет осуществлять надзорную функцию за туроператорами.

Президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому Ростуризм из ведения Министерства экономического развития переходит в прямое подчинение Правительству России. Также, согласно указу президента, Ростуризм наделяется новыми полномочиями. Ведомство будет осуществлять функции государственного надзора за работой туроператоров в сферах внутреннего и внешнего туризма, разрабатывать и реализовывать политику государства и нормативное регулирование в сфере туризма, определять приоритетные направления туристической деятельности.

Ранее Правительство приняло решение о том, что пока рано возобновлять выездной туризм. Россиянам было рекомендовано не ездить за границу, а обратить внимание на российские курорты.