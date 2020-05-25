Правительство не видит необходимости возобновлять выездной туризм
25.05.2020 19:32
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Россиянам советуют провести летний туристический сезон в России.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в правительстве не видят предпосылок для открытия границ и возобновления выездного туризма. Наоборот, существует острая необходимость оставить границы закрытыми для того, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что Ростуризм также не рекомендует россиянам выезжать за границу, что подтвердила глава ведомства Зарига Догузова. Она напомнила, что даже в случае выезда за рубеж, по возвращении россияне должны будут пройти необходимый карантинный режим, причем оплачивать они его будут за свой счет.
- И Чернышенко и Догузова посоветовали всем россиянам оставаться в стране до того момента, пока не будет дано официальное разрешение на возобновление выездного туризма, а пока, обратить внимание на российские курорты, некоторые из которых начинают работать уже с 1 июня, пишет РБК.
- В правительстве подтвердили, что уже начиная с 1 июня возобновят работу некоторые санатории, у которых есть медицинская лицензия. А когда позволит эпидемиологическая ситуация, внутренний туризм будет восстановлен в полном объеме.
- При этом, глава правительства Михаил Мишустин также просил россиян не планировать заграничный отдых. Как ранее сообщал Капитал страны, премьер обратился к россиянам с просьбой не выезжать за границу, а рассмотреть возможность проведения отдыха в России.
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