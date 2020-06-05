Набиуллина: восстановление экономики РФ не будет быстрым

Эльвира Набиуллина считает, что восстановление экономики России будет постепенным.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга заявила, что Банк России не надеется на скорое восстановление российской экономики после спада из-за эпидемии нового типа коронавируса. По ее словам, так называемый V-сценарий быстрого восстановления и L-сценарий, предполагающий продолжительную стагнацию, мало вероятны.

"Скорее, будет что-то среднее", - сказала Набиуллина.

Она пояснила, что экономика в Российской Федерации специализированная: если один завод, входящий в какую-то производственную цепочку, не сможет восстановиться после эпидемии инфекции COVID-19, тогда может пострадать выпуск этой продукции и, соответственно, вся эта отрасль. Таким образом, на восстановление данной сферы понадобится некоторое время, пишет РИА Новости.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин считает, что 5 трлн рублей не хватит, чтобы восстановить экономику страны и доходы населения. Он убежден, что данную сумму необходимо увеличить на 50%.