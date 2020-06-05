ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств

На восстановление экономики понадобится на 50% больше средств, чем заложено в правительственном плане.

Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин считает, что для восстановления экономики недостаточно тех 5 трлн рублей, которые заложило правительство России в своем новом плане восстановления экономики страны. По его словам, данная сумма должна быть увеличена минимум на 50%. Тем не менее, глава ТПП отметил, что хотя бизнесу не все нравится в новом Плане, он еще никогда не получал столько преференций от государства. При этом, Катырин рассчитывает на внесение корректив в существующий документ по ходу его реализации, а также на то, что общими усилиями государства и бизнеса удастся отстроить и поднять то, что было разрушено коронавирусом, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин одобрил план восстановления экономики и доходов населения, подготовленный правительством Михаила Мишустина. По его оценке, меры обойдутся российскому бюджету в 5 трлн рублей, а реализация продлится до июля 2021 года.