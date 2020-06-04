Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Нерабочими днями будут 12 и 24 июня.

В этом месяце россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая связана с празднованием Дня России. В этом году 12 июня выпадает на пятницу, поэтом россияне будут работать с 8 по 11 число, а с 12 по 14 отдыхать. Причем 11 июня будет сокращенный рабочий день. В связи с праздником рабочий день сократится на один час.

Вторая короткая неделя пройдет с 22 по 26 июня, а 24 число, в связи с проведением Парада Победы, будет выходным днем. Но на этот раз рабочий день 23 июня пройдет как обычно и не станет сокращенным, так как не является предпраздничным днем, пишет РБК.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин назначил проведение торжественного Парада Победы на 24 июня. Также, глава России объявил это день выходным, а Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" раскрыл некоторые подробности проведения Парада.