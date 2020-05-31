В Кремле рассказали, как может пройти парад Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, состоятся 24 июня.

24 июня 2020 года во время Парада Победы в честь разгрома гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин и приглашенные иностранные лидеры будут, как и всегда, находиться на трибуне на Красной площади, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на ТК "Россия 1". По его словам, санитарные меры в рамках данного мероприятия будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране. Также он выразил надежду, что к этой дате от ранее введенного режима ограничений из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции "практически ничего не останется", пишет ТАСС.

Ранее Капитал страны сообщал, что торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 24 июня.