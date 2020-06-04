За сутки в России выявлен 8831 случай инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных достигло 441108 человек.

В России выявлен 8831 новый случай инфицирования коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего случаев инфицирования медики зафиксировали в Москве. Так, в столице России за минувшие сутки обнаружено 1998 инфицированных, в Подмосковье медики зафиксировали 767 новых случаев заражения, а в Санкт-Петербурге - 375.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 441108 человек, выздоровело 204623 пациента, 5384 человека скончались.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия готова к приходу второй волны коронавируса и система здравоохранения Российской Федерации готова ответить на любые вызовы. По его данным, в настоящее время эксперты просчитывают вероятность того, что страну ожидает вторая волна коронавируса, но нового типа.