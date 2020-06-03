Песков: Россия готова к приходу второй волны COVID-19
Сейчас специалисты просчитывают вероятность прихода второй волны коронавируса.
Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности прихода второй волны нового типа коронавируса, заявил, что система здравоохранения Российской Федерации готова к любым вызовам.
"Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - сказал Песков.
Также представитель президента РФ добавил, что сейчас специалисты просчитывают вероятность прихода второй волны инфекции COVID-19, пишет РИА Новости.
По последним данным оперштаба, в России за весь период эпидемии выявили 432277 заболевших новым типом коронавируса, 195957 человек вылечились, 5215 пациентов скончались от инфекции.
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