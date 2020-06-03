За минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев инфицирования COVID-19

Всего в России зафиксировано 432277 инфицированных коронавирусом.

Российские медики выявили 8536 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошлые сутки. Больше всего зараженных коронавирусом обнаружено в столице. Так, в Москве медики зафиксировали 1842 случая заражения за сутки, в Московской области отмечено 736 новых случаев инфицирования, а в Санкт-Петербурге заразились 380 человек.

Всего в России 432277 зараженных COVID-19, 195957 пациентов вылечились от инфекции, 5215 человек скончались.

Как ранее писал Капитал страны, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич рассказал об успешном окончании доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Тестирования проводились на животных. Теперь Министерство обороны приступает к тестированию препарата на людях. Уже отобраны 50 добровольцев, которым будет введена вакцина.