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В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита

03.06.2020 12:14
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В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита

Министерство подготовит возможные варианты поддержки российского общепита, о чем проинформировал представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Ранее Белоусов провел совещание, участниками которого стали представители бизнеса и деловых ассоциаций. Главной темой встречи стали вопросы поэтапного открытия ресторанов и кафе, а также предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров, а также предприятий индустрии красоты.

«Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании», - заявил представитель первого вице-премьера после совещания.

Ситуация в регионах

На сегодняшний день в России ряд регионов уже готовы к открытию кафе, ресторанов и летних веранд. Однако пользование ими пока что будет ограничено. В частности, мэрия Нижнего Новгорода разрешила рестораторам устанавливать летние веранды, причем, по упрощенному механизму, однако пускать посетителей в них не разрешается.

Самая непростая ситуация в Москве, где как ожидалось, заведения общепита могут быть открыты во время второго этапа, который начинается первого июня. Однако, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывать рестораны и кафе еще рано. Также как и театры, музеи, фитнес-клубы и парикмахерские. До этого градоначальник заявлял, что кафе и рестораны, которым в данный момент разрешено работать навынос и в режиме доставки, будут открываться для посетителей в последнюю очередь. При этом, не исключено, что летние террасы могут открыться 15 июня.

Что говорит Роспотребнадзор

Ранее ведомство представило обновленные требования для кафе, ресторанов, столовых. Однако в новом документе ничего не говорится о площади заведений, у которых будет возможность возобновить работу в первую очередь. Кроме этого, нет никаких разделений на этапы открытия, но расстояние между столиками было увеличено до полутора метров.

С самого начала представители Роспотребнадзора «дали добро» на открытие только маленьких кафе и ресторанов, площадь которых не должна была превышать 50 кв. м, а одновременное количество гостей допускалось в пределах десяти человек.

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