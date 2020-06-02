Черногория объявила об окончании эпидемии COVID-19

Правительство Черногории объявило об окончании эпидемии коронавируса на территории страны.

В Национальном совете по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории официально признали эпидемию COVID-19 в стране оконченной.

В правительстве республики сообщили, что NKT утвердил предложение Института общественного здравоохранения (IJZ) об объявлении в стране окончания эпидемии коронавируса, пишет gazeta.ru.

Накануне в IJZ сообщили, что Черногория стала страной, свободной от коронавируса (COVID-19).

После объявления премьер-министр Черногории Душко Маркович дал пресс-конференцию, транслировавшуюся в прямом эфире RTCG, поблагодарив всех граждан и учреждения за победу в битве с коронавирусом.

Маркович отметил, что в стране есть все необходимое оборудование для борьбы с вирусом, если он вернется.