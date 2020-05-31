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В США не стихают протесты по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда

31.05.2020 23:34
Комментарии: 1
В США не стихают протесты по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Продолжает поступать информация из разных источников о происходящих протестах в США.

Например, телеканал RT на русском опубликовал интервью одной из активисток акции протеста в Миннеаполисе, Кайлы Джаней Джонсон. По словам участницы, происходящие события напоминают зону боевых действий. Кайла назвала демонстрацию мирным протестом, тем не менее, полицейские применили силу. В девушку попала светозвуковая граната, в результате она получила ожог второй степени.

Русскоязычный видеоблогер на своем канале «Саня Во Флориде» демонстрирует кадры действия одного из провокаторов находящегося среди участников протеста, видно как человек в черном с надетым противогазом и с зонтом в руке (защита от наблюдения из полицейских вертолетов – мнение автора ролика) подходит к зданию возле которого собрались протестующие и предметом похожим на молоток разбивает стекла на первом этаже здания. После этого неизвестный спокойно уходит, отвечая спрашивающим на вопрос «кто он такой?» - «Я гражданский». Впоследствии соседний полицейский участок был сожжен.

Александр (автор канала) предположил, что человек с зонтом очень похож на «проплаченного» провокатора, которым мог быть полицейский или бывший полицейский, так как гражданское лицо не будет отвечать на подобный вопрос словами «Я гражданский». Автор канала сравнил происходящие протесты в США с Майданом 2014 года на Украине.

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01:04 0 0
Serguei :

According to court documents, Mr Floyd was charged in 2007 with armed robbery in a "home invasion". He was sentenced to five years in prison after a plea deal in 2009.

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