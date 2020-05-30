Попова: вторая волна COVID-19 может пройти осенью

Анна Попова отметила, что в других странах были зафиксированы случаи, когда человек одновременно болел гриппом и коронавирусом.

Руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1" заявила, что в РФ вторая волна заболеваемости коронавирусом скорее всего пройдет осенью в период подъема ОРВИ. Также она отметила, что в других странах были зафиксированы случаи, когда человек одновременно болел гриппом и инфекцией COVID-19. По словам Поповой, такие данные подталкивают Министерство здравоохранения Российской Федерации торопиться с вакцинацией против гриппа, пишет ТАСС.