В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции

Лучшей датой для назначения голосования по Конституции в ЦИК считают 1 июля.

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала самую оптимальную, по мнению ведомства, дату проведения всеобщего голосования по поправкам в Конституцию России. По ее словам, голосование должно пройти 1 июля. При этом она отметила, что дату голосования должна согласовать глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова, пишет RT.