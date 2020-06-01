В России начали выплачивать пособия на детей в 10 тыс. рублей

Выплаты получат более 10 млн семей.

Начиная с 1 июня власти начинают выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщили в Пенсионном фонде России, сейчас будут получать выплаты те россияне, которые подали заявление до 22 мая включительно, а по заявкам поданным до 25 мая, денежные средства будут поступать 2 июня. По данным специалистов ПФР, выплаты получат более 10 млн семей, пишет Российская газета.