В Москве отрылись непродовольственные магазины

Для посещения магазина необходимо оформить электронный пропуск.

Начиная с 1 июня в Москве возобновилась работа непродовольственных магазинов. Покупатели смогут воспользоваться электронным пропуском "на иные цели" для посещения торговых центров в том случае, если до торговой точки нужно добираться на транспорте, в случае если до магазина можно добраться пешком, то оформлять пропуск нет необходимости. Во всех открывшихся торговых центрах действует режим ограничений и все покупатели обязаны носить маски и перчатки и соблюдать необходимую социальную дистанцию, пишет Вечерняя Москва.

Также, с 1 июня откроются парки, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, ярмарки выходного дня, а москвичи могут гулять и заниматься спортом на улице. Однако прогулки ограничены по времени и количеству. Москвичи могут гулять по графику с 9 до 21 и только три раза в неделю. А вот заниматься спортом можно каждый день до 9 утра.