Москвичам разъяснили порядок посещения непродовольственных магазинов

Для поездок в непродовольственные магазины необходимо будет оформить разовый пропуск.

Начиная с 1 июня в Москве возобновят работу непродовольственные магазины. При этом, как сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, для их посещения москвичам будет необходимо оформить пропуск. Исключения составят только те торговые точки, которые расположены недалеко от дома. Также, Немерюк напомнил москвичам и гостям столицы, что в Москве действует строгий масочный режим, в соответствии с которым ношение масок и перчаток обязательно не только в общественных местах, но и при каждом выходе из дома, пишет РБК.