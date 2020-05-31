Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции РФ

Президент примет решение по голосованию, основываясь на конкретных данных специалистов профильных ведомств и ученых по эпидемиологической обстановке в России.

Российский лидер Владимир Путин объявит новую дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ, когда посчитает нужным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Также он попросил всех россиян не "интуичить", добавив, что глава государства будет принимать соответствующее решение, основываясь на конкретных данных специалистов профильных ведомств и ученых по эпидемиологической обстановке на территории России. Такими словами Песков ответил на вопрос: стоит ли считать, что страна движется к объявлению сроков референдума по поправкам в основной закон РФ после названия дат проведения парада Победы и шествия "Бессмертный полк", пишет РИА Новости.