Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней

ЦИК и Роспотребнадзор советуют провести голосование под тентами на улице, а для избежания очередей растянуть мероприятие на несколько дней.

Роспотребнадзор рекомендовал провести голосование по поправкам к Конституции на открытом воздухе. По словам главы ведомства и главного санитарного врача России Анны Поповой, концентрация большого количества населения в помещениях нецелесообразна, а проведение голосования на открытых площадках позволит минимизировать риск инфицирования коронавирусом. Рекомендации ведомства поддержала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

При этом, рядом с площадками должна быть обязательно оборудована санитарная комната, с возможностью вымыть и обработать санитайзерами руки, и содержащая одноразовые полотенца и электрические сушилки для рук. А само мероприятие предлагается провести в течение нескольких дней для того, чтобы избежать образования очередей, пишет РБК.