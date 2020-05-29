СМИ включены в перечень пострадавших отраслей от коронавируса
Теперь представители СМИ смогут получить льготы и субсидии от государства.
Правительство приняло решение добавить в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, средства массовой информации. Государственную помощь получат издательства, телекомпании и радиостанции, информагентства и сетевые издания. Также в список вошло печатание газет.
Так, представители СМИ могут получить:
- отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, и арендных платежей сроком на 6 месяцев;
- беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработных плат сотрудникам;
- льготные кредиты по ставке в 2%, которые можно будет использовать на любые цели;
- мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Также, представители малого и среднего бизнеса отрасли получат отсрочку уплаты страховых взносов и их снижение в два раза в том случае, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, и реструктуризацию отсроченных выплат на год с погашением равными ежемесячными платежами. Возможны и прямые субсидии и гранты на оплату труда и выплату долгов за коммунальные услуги, из расчета МРОТ на каждого сотрудника. Но только если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей, пишет РИА Новости.
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