СМИ включены в перечень пострадавших отраслей от коронавируса

Теперь представители СМИ смогут получить льготы и субсидии от государства.

Правительство приняло решение добавить в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, средства массовой информации. Государственную помощь получат издательства, телекомпании и радиостанции, информагентства и сетевые издания. Также в список вошло печатание газет.

Так, представители СМИ могут получить:

отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, и арендных платежей сроком на 6 месяцев;

беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработных плат сотрудникам;

льготные кредиты по ставке в 2%, которые можно будет использовать на любые цели;

мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Также, представители малого и среднего бизнеса отрасли получат отсрочку уплаты страховых взносов и их снижение в два раза в том случае, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, и реструктуризацию отсроченных выплат на год с погашением равными ежемесячными платежами. Возможны и прямые субсидии и гранты на оплату труда и выплату долгов за коммунальные услуги, из расчета МРОТ на каждого сотрудника. Но только если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей, пишет РИА Новости.