Самозанятым вернут уплаченный налог за прошлый год

Выплаты будут произведены автоматически.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что самозанятым россиянам вернут налог на профессиональный доход, который они уплатили за 2019 год. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России. Причем самозанятым не нужно будет подавать заявления на возврат средств или каким-либо образом обращаться в ФНС. Средства будут перечислены автоматически на банковские карты, привязанные к приложению "Мой налог". По словам Мишустина, правительство уже выделило на выплаты 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости.