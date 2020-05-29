Рубль может укрепиться во время отпусков россиян

Укреплению национальной валюты будет способствовать запрет продажи иностранных туров и возобновление летнего туристического сезона в России.

По информации Bloomberg Economics, траты россиян на заграничный отдых, в среднем, на $20 млрд в год превышают те суммы, которые Россия получает от иностранного туризма. Однако в связи с пандемией коронавируса и настоятельными рекомендациям властей оставаться в стране во время летних отпусков, большая часть денежных средств, которые россияне тратят за границей, останутся в стране. Это будет способствовать укреплению рубля, компенсируя ситуацию на нефтяном рынке и падение экспорта, пишет РБК.