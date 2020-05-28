Российский бизнес продолжает рисковать из-за COVID-19

Еще один важный вывод, который был сделан по итогам исследования компании EY, говорит о следующем: ограничения, введенные из-за коронавируса, продолжают представлять угрозу для российского бизнеса.

Угроза для МСП

Как рассказали аналитики Фонда Росконгресс, согласно итогам опроса, 76% предпринимателей убеждены, что ограничения – это прямая угроза для существования бизнеса, причем, в случае продолжительности это может привести к полной остановке деятельности компании.

Причем, 10% участников опроса заявили, что их бизнес находится на грани закрытия уже в данный момент, либо попадет в безвыход­ную ситуацию, если ограничения будут продлеваться больше, чем на двухнедельный срок.

И только 24% глав компаний заявили, что ограничения не угрожают их компаниям.

51% рассчитывали, что при сегодняшних условиях ограничения из-за коронавируса будут продолжаться не больше трех месяцев. Еще 15% подчеркнули, что запаса прочности их бизнеса может хватить не больше, чем на полгода.

Запас прочности

Кроме этого, как показало апрельское исследование, запас прочности имеет прямое отношение к размеру бизнеса. То есть, по факту, среди МСП до 20% уже пребывали на грани закрытия, либо эта участь их ожидала в течение двух недель. Что касается крупных компаний, то в их отношении этот показатель находится на уровне 7%.

При этом, 80% топ-менеджеров крупных компа­ний с госучастием не поддерживают мнение о том, что из-за кризиса может прекратиться их деятельность.

Как поясняют эксперты, средний запас прочности как для МСП, так и для крупных частных компаний оценивается не больше, чем в один-два месяца – аналогичного мнения придерживаются 47 и 39% глав компаний соответственно.

По мнению аналитиков, после того как будут сняты ограничения, экономика будет восстанавливаться больше полугода. При этом, 27% респондентов выразили надежду, что они смогут вернуться к докри­зисным показателям за 6-12 месяцев. И только 21% участников исследования надеются, что экономика восстановится за шесть месяцев. Еще 15% заявили, что бизнес вообще не сможет вернуться к докризисным показателям выручки, а 36% убеждены, что на это потребуется более года.