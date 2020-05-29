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Коронавирус

Смягчить ограничения в Москве могут через две недели

29.05.2020 15:52
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Смягчить ограничения в Москве могут через две недели

Если разрешенные москвичам прогулки не приведут к ухудшению эпидемиологической ситуации, то власти приступят к следующему этапу отмены ограничений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в том случае, если через две недели эпидемиологическая ситуация в Москве не ухудшится, то возможно будет приступить к новому этапу снятия ограничений. Она отметила, что власти хотят посмотреть, как разрешение на прогулки москвичей отразится на распространении инфекции и если не будет наблюдаться роста количества заболевших, то власти столицы будут продолжать смягчать режим ограничений, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что власти Москвы разрешили прогулки жителям столицы, но установили специальный график выхода на улицу. Как ранее сообщал Капитал страны, прогулки разрешены с 1 по 15 июня и только с 9 до 21 часа, а количество выходов на улицу ограничено тремя прогулками (две прогулки в будни, одна в выходной). Но заниматься спортом москвичи могут ежедневно с 5 до 9 утра.

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