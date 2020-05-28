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Столичные власти опубликовали карту с графиком прогулок

28.05.2020 22:18
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Столичные власти опубликовали карту с графиком прогулок

На портале mos.ru опубликована карта с графиком прогулок для жителей Москвы.

На сайте представлена карта с указанием жилых домов, которые условно разделены на 6 групп, у каждой группы - свои разрешённые дни для прогулок.

  • Для того чтобы уточнить расписание прогулок необходимо ввести в строку поиска адрес конкретного дома.
  • С 1 июня гулять можно будет с 09:00 до 21:00. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно с 05:00 до 09:00, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, пеший выход на улицу должен быть не более трех раз за неделю – два раза в будни и один раз в выходной день.

На портале mos.ru уточняется, что пока это эксперимент, который проводится с 1 до 15 июня.

Гулять и заниматься спортом можно на всех открытых городских пространствах (во дворах, парках, скверах, на улицах). Прогулки разрешены по любому маршруту, но в радиусе двух километров от дома.

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом чиновник заметил, что некоторые ограничения будут сохранены до появления вакцины.

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В Москве продлен режим самоизоляции до 14 июня
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