Судно встало на якорь на небольшом расстоянии от немецкой гавани.

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинул немецкий порт Мукран. В настоящее время судно стоит на якоре недалеко от порта. Такие данные поступили от двух порталов, которые занимаются отслеживанием маршрутов судов Marine Traffic и Myshiptracking, пишет РИА Новости.

Известно, что российский трубоукладчик пробыл в порту Мукран около 3 недель. В порту находится логистическая база "Газпрома", где хранятся трубы для строительства российского газопровода "Северный поток - 2".