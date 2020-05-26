США введут новые санкции против "Северного потока - 2"

По данным Nord Stream 2 AG строительство газопровода завершено на 90%. Уже проложено 1224 км трубопровода, а оставшаяся недостроенной часть составляет 147 км.

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