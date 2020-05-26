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США введут новые санкции против "Северного потока - 2"

26.05.2020 21:33
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США введут новые санкции против "Северного потока - 2"

По данным Nord Stream 2 AG строительство газопровода завершено на 90%. Уже проложено 1224 км трубопровода, а оставшаяся недостроенной часть составляет 147 км.

  • В интервью газете Handelsblatt посол США в Германии Ричард Гренелл сообщил от том, что Конгресс США готов ввести новые санкционные ограничения в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". Цель санкций - не допустить завершения строительства проекта и введения газопровода в эксплуатацию. Причем какие именно санкционные ограничения будут введены посол не сообщил, пишет РИА Новости.
  • Две нитки "Северного потока - 2", общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходят от российского побережья через Балтийское море до Германии. Тем не менее, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG в просьбе вывести проект из-под действия Газовой директивы ЕС. Как ранее писал Капитал страны, "Газпром" не сможет использовать газопровод на полную мощность, а, согласно положениям директивы, должен будет отдать половину мощности альтернативным поставщикам. Nord Stream 2 AG планирует оспорить решение немецкого регулятора.
  • При этом Европа больше всего заинтересована в завершении строительства "Северного потока - 2". 17 мая истек контракт на поставку газа в ЕС по трубопроводу «Ямал – Европа», заключенный между "Газпромом" и Польшей. Польская сторона отказалась продлевать соглашение и "Газпром" должен будет закупать мощности системы на аукционах. При этом польские власти существенно повысили тарифы на прокачку, но российская корпорация уже выкупила больше половины мощностей на транзит.
  • О проблемах для европейских потребителей из-за отсрочки завершения строительства "Северного потока - 2" говорил и глава МИД России Сергей Лавров. Политик сообщал, что убежден в том, что газопровод будет достроен, но удорожание строительства приведет к повышению тарифов на газ для европейских потребителей.
  • Известно, что "Северный поток - 2" будет достраивать российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Как пишут РИА Новости, в настоящее время судно уже находится на месте строительства газопровода и приступит к работе. Ранее укладкой труб "Северного потока - 2" занималось судно швейцарской судоходной компании Allseas, но руководство компании приняло решение остановить работы из-за введенных США санкций в отношении российского проекта.
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