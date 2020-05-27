Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложен из-за погодных условий.

Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

Запуск аппарата был отложен за 17 мин до старта. Планировалось, что он состоится в 23:33 по московскому времени. Следующая попытка запуска корабля запланирована на 30 мая 2020 г.

Как сообщалось ранее, впервые за 9 лет американские астронавты должны были отправиться на МКС, на собственной ракете. Последние годы космонавтов США доставляли на МКС российские «Союзы».

В 2020 году SpaceX намерена вернуть способность астронавтам США летать в космос на американских транспортных средствах впервые с 2011 года.