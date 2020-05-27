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Запуск американских астронавтов к МКС (прямой эфир)

27.05.2020 22:51
Комментарии: 1
Запуск американских астронавтов к МКС (прямой эфир)

Впервые за 9 лет американские космонавты отправятся на МКС, на собственной ракете.

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX с Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту должен стартовать 27 мая в в 16:32 по восточному времени (23:33 по московскому).

Трансляция NASA доступна на сайте агентства и в социальных сетях.

Прямая трансляция ведется каналом Alpha Centauri

Наблюдать за запуском также можно и на сайте SpaceX.

  • Ракета-носитель Falcon-9 будет запущена с площадки 39А с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
  • Спустя 2 минуты 33 сек после старта должна будет отделиться первая ступень, через 10 минут после этого - вторая.
  • На этапе сближения корабля с МКС, когда до стыковочного узла останется почти 400 м, космонавты должны будут проверить возможности ручного управления кораблем.
  • Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 28 мая на 11:29 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (18:29 мск), а в 20:55 (время московское) должен будет открыться люк и космонавты перейдут с корабля в МКС.

Как сообщает Национальное аэрокосмическое агентство, корабль может находиться на орбите примерно 100 суток, однако продолжительность демонстрационного полета будет определена позже, в зависимости от сроков подготовки следующего старта Crew Dragon, пишет ТАСС.

По словам директора НАСА Джима Брайденстайна, то, что должно произойти сегодня является исключительно важным моментом для США, поскольку впервые за много лет американские космонавты на американском корабле стартуют с американской территории к Международной космической станции.

Он также отметил, что новый космический корабль изменит всю процедуру доставки космонавтов и грузов на станцию и будет «способствовать коммерческой деятельности на околоземных орбитах».

Запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX, перед тем как Национальное аэрокосмическое агентство одобрит его для систематической доставки космонавтов на станцию. Бенкен и Херли - ветераны программы «Спейс шаттл». Они станут первым экипажем Crew Dragon, ранее они работали военными пилотами-испытытелями, пишет tjournal.ru.

Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли будут первыми астронавтами, которые полетят на орбиту на борту коммерческого запуска. SPACEX

Ожидается, что капсула и два астронавта вернутся на Землю не позднее последней недели сентября.

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