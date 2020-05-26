Ученые: аномалия, ослабляющая магнитное поле Земли, увеличивается в размерах и раздваивается

Последние данные, полученные со спутников и изученные специалистами Европейского космического агентства (ЕКА), показывают, что необъяснимая аномалия, ослабляющая магнитное поле планеты, продолжает развиваться.

Исследователи отмечают, что магнитная аномалия развивается и разделяется на две части. Вторая аномалия формируется у Западной Африки.

Южно-Атлантическая аномалия - обширное пространство с пониженной магнитной напряженностью, которое простирается от Африки до Южной Америки. Магнитное поле Земли постепенно ослабевает в данной области.

Пока последствия подобной аномалии ограничены техническими неисправностями на борту космических кораблей и орбитальных спутников. И все же происходящее озадачивает ученых.

Магнитное поле Земли жизненно важно для жизни на планете. Оно не только защищает нас от космического излучения и солнечных ветров, но и является важной частью системы защиты планеты, наряду с земной атмосферой, которая защищает нас от ежедневных бомбардировок астероидами.

Любое уменьшение силы магнитного поля - событие, которое должно внимательно отслеживаться учеными, поскольку такие изменения в конечном итоге могут иметь существенные последствия для всей планеты, пишет Sciencealert.

Южно-Атлантическая аномалия относится к области, где защитный земной «щит» слаб. Белые точки на карте обозначают отдельные события, когда приборы Swarm фиксировали воздействие радиации (с апреля 2014 года по август 2019 года).

По словам специалистов ЕКА, за последние 200 лет магнитное поле планеты потеряло около 9% своей силы, чему способствовало снижение минимальной напряженности поля в области аномалии. Так, за период с 1970 по 2020 гг. минимальный уровень прочности упал с примерно 24 000 нанотесла до 22 000.

По какой причине это происходит, пока не ясно. Магнитное поле Земли никогда не бывает неподвижным и каждые несколько сотен тысяч лет северный и южный магнитные полюса меняются местами.

Ученые пытаются понять, как подобные изменения могут быть связаны с тем, что в настоящее время происходит с Южно-Атлантической аномалией.

Согласно последнему исследованию ЕКА, данная область увеличивалась в размерах и двигалась на запад со скоростью порядка 12 миль (20 км) в год. Кроме того, за последние несколько лет в аномалии начал формироваться второй центр минимальной интенсивности. Это может указывать на то, что аномалия разделяется на две отдельные области. К чему это может привести пока неясно.

«Нам очень повезло, что спутники Swarm находятся на орбите и могут исследовать развитие магнитной аномалии. Задача сейчас состоит в том, чтобы понять процессы в ядре Земли, приводящие к подобным изменениям», – сообщил геофизик Юрген Мацка из Немецкого исследовательского центра геонаук.

Магнитная активность над Атлантикой может быть признаком надвигающегося переворота полюсов, но нужны дополнительные исследования, прежде чем ученые смогут понять, что на самом деле происходит с планетой и ее защитными системами, пишет rt.com.