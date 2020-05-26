Эти две простые вещи помогут не заразиться COVID-19

Советы как не заразиться коронавирусом можно найти по всему Интернету, но многие из них бесполезны. Ученые доказали, что есть только две вещи, которые необходимы для защиты от COVID-19: постоянное ношение маски и соблюдение социального дистанцирования.

Эксперты всего мира предупреждают о приходе второй волны коронавирусной инфекции, а самое опасное в том, что это произойдет не осенью или зимой, как предсказывают специалисты, а гораздо раньше, в основном, из-за смягчения ограничений и возобновления работы предприятий.

Суть в том, что новый коронавирус никуда не денется очень и очень долго. Вероятно, через год мы увидим, как первые вакцины против COVID-19 станут доступны широкой публике, а затем по всему миру потребуется распространение миллиардов доз. Даже в этом случае не каждый будет иметь доступ к вакцинам, и не все, кто имеет доступ к вакцинам, будут действительно привиты. Короче говоря, нас ждет многолетняя битва, которая будет эмоционально и экономически истощающей. Однако самое печальное в том, насколько легко было бы этого избежать, если бы люди просто делали две простые вещи: постоянно носили маску и соблюдали социальное дистанцирование.

Доктор Де Кай Ву из Международного института компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли увидел, что смертность в Японии после новой вспышки коронавируса составляет всего 2% от астрономической смертности, которую мы наблюдаем в США. Он также увидел, что в Японии никогда не было строгих ограничений, которые вводили в Штатах. Так как же Япония сохранила сравнительно низкий уровень заболеваемости и смертности? Как вы наверняка догадались, все сводится к двум простым вещам: почти каждый носит маску и почти каждый практикует социальное дистанцирование.

Так, доктор Де Кай и его команда создали инструмент прогнозирования, называемый симулятором маски, который показывает нам, как выглядит распространение нового коронавируса, когда разные проценты населения носят маски и используют социальное дистанцирование. Выводы команды заключаются в следующем: когда большинство населения носит маски и практикует социальное дистанцирование, распространение нового вируса можно резко замедлить или даже остановить.

«Что самое важное в ношении масок на данный момент, так это то, что метод работает и, наряду с социальным дистанцированием, сглаживает кривую инфекций, пока мы ждем разработки методов лечения и вакцин, одновременно позволяя людям выходить на улицу и открывать некоторые предприятия», - сказал Гай-Филипп Гольдштейн, участник проекта и лектор Экономической школы в Париже.

Модель команды получила высокую оценку в экспертной среде, и в ней есть много научных данных для ее поддержки. Команда доказала, что можно защитить себя и свою семью, всегда надевая маски на улице, практикуя дистанцирование от общества и соблюдение правил гигиены, пишет BGR.