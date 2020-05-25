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Масочный режим могут продлить на один-два месяца

25.05.2020 18:57
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Масочный режим могут продлить на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим еще в течение одного-двух месяцев.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как долго в стране продлится масочный режим. Так, по ее словам, россияне обязаны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать повышенные требования к санитарным нормам, а главное, чаще мыть руки еще в течение одного-двух месяцев. При этом она обратила особое внимание родителей и опекунов на необходимость более тщательного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм детьми, пишет РБК.

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Попова: Россия избежала
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