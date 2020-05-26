В СП предлагают распространить господдержку на весь малый и средний бизнес

Аудитор Счетной платы (СП) Данил Шилков в разговоре с РИА Новости высказал предложение, суть которого состоит в том, что господдержку надо оказать всем компаниям, а не только тем, кто пострадал от коронавируса.

По словам эксперта, все предприятия МСБ должны получить поддержку со стороны государства, в частности, в плане налогообложения, льготного кредитования, субсидирования и так далее.

«…На все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства», - отметил Данил Шилков.

Чтобы сократить число обанкротившихся компаний, в СП считают такие меры необходимой мерой. Так, речь идет о выделении средств, которые будут направлены на пополнение оборотного капитала.

Как отметил аудитор, проблемы коснутся не только компаний, которые работают в пострадавших отраслях из перечня, который ранее был утвержден российским правительством. Отсутствие экономического спроса отразилось не только на предприятиях малого бизнеса из пострадавших сфер.

«Кризис раскинулся на многие отрасли, нарушились многие производственно-технологические и торговые цепочки из связанных друг с другом организаций», - подчеркнул представитель СП.

Говоря о перспективах, Шилков отметил, что о точных прогнозах говорить пока сложно, однако число компаний, которые рискуют закрыться после того, как будут сняты ограничения, будет немаленьким. Поэтому поддержка со стороны государства могла бы исправить положение.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последней информации, в мире заболело порядка 5 490 954 человек, с летальным исходом – 345 962, выздоровело – 2 228 915. В России зафиксировано 2 228 915 случаев заболевания коронавирусом, скончалось – 3 633 человека. лидером по числу заболевших остается Москва.