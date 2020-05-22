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Коронавирус

Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

22.05.2020 12:51
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Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Вчера парламентарии прияли законопроект о поддержке россиян и предпринимателей в сложившихся условиях коронавирусной пандемии.

Как сообщалось ранее, документ инициировали в российском правительстве после ряда поручений, озвученных главой России Владимиром Путиным 11 мая. В результате реализации данных мер россияне и представители МСП смогут получить так называемую передышку и дополнительную помощь в сохранении своего бизнеса.

Ключевой мерой, о которой речь идет в документе, станет помощь компаниям малого и среднего предпринимательства из сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. Их, также как и социально ориентированные НКО, планируется освободить от налогов и страховых взносов, которые были начислены во II квартале 2020 года.

Кроме этого, в законопроекте речь идет о самозанятых россиянах, которым планируется вернуть сумму уплаченного налогового взноса на профессиональный доход за налоговые периоды прошлого года.

Что касается ИП из наиболее пострадавших отраслей, то в этом случае сумма страховых взносов за текущий год будет сокращена на величину одного МРОТ. В случае, если в таких ИП нет сотрудников, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года будут составлять 20318 рублей.

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