За сутки в России выявлено 8946 инфицированных COVID-19

Всего в стране зафиксировано 353427 заразившихся коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки российские медики выявили 8946 инфицированных COVID-19. Больше всего заболевших обнаружено в Москве. Так, за сутки в столице отмечено 2560 новых случаев инфицирования, а общее количество зараженных в Москве достигло 166473 человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России выявлено 353427 инфицированных коронавирусом, вылечились 118798 пациентов, 3633 человека скончались от коронавируса.