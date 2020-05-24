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Коронавирус

Попова: Россия избежала "страшных прогнозов" по COVID-19

24.05.2020 20:45
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Попова: Россия избежала "страшных прогнозов" по COVID-19

Анна Попова считает, что некоторые субъекты РФ могут начать поэтапное снятие ограничительных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что РФ удалось избежать всех "страшных прогнозов" по распространению новой коронавирусной инфекции. Также она обратила внимание на то, что наша страна "не допустила перегрузки здравоохранения и медицинских организаций". Попова добавила, что на российской территории взрыва COVID-19 не произошло.

По словам главы Роспотребнадзора, благодаря введенному режиму повышенной готовности прирост новых случаев заболевания коронавирусом постепенно снижается. А значит, некоторые субъекты России могут начать поэтапное снятие ограничительных мер, пишет "Известия".

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