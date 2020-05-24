Российских студентов будут зачислять в вузы в августе

В августе 2020 года может пройти вторая волна сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников, которые не смогли сдать экзамены в основные сроки.

В текущем году зачисление всех студентов в высшие учебные заведения состоится в августе, сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Российской Федерации Дмитрий Афанасьев в эфире радио "Комсомольская правда". По его словам, сроки приемной кампании будут зависеть от окончания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он напомнил, что в 2020 году в августе может пройти вторая волна сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников, которые не смогли сдать экзамены в основные сроки.