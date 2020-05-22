Президенту назвали точный срок выхода из режима ограничений

Восстановление инфраструктуры и экономики произойдет в начале - первой декаде июня практически во всех регионах страны.

Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев доложил президенту России Владимиру Путину, когда можно ожидать выхода из режима ограничений. По его словам, уже к началу июня, максимум к первой его декаде, практически во всех регионах произойдет восстановление инфраструктуры и экономики. Это станет возможно благодаря тем "титаническим" усилиям, которые были направлены на сдерживание распространения коронавируса в России. И теперь, как заявил Кутырев, это приносит свои плоды, пишет РБК.