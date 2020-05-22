Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19

Иммунитет появился, негативных последствий и побочных эффектов нет.

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники его центра неофициально испытали на себе перспективную векторную вакцину НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты центра ввели себе препарат для того, чтобы защитить себя от коронавируса и иметь возможность продолжать работу.

По словам Гинцбурга, никаких негативных последствий или побочных эффектов от введения вакцины не наблюдается ни у кого из участников эксперимента. А вот иммунитет у всех испытывающих вакцину появился. Причем не известно, сколько сотрудников ввели себе препарат, но сообщается, что это "широкий круг" работников центра, пишет Интерфакс.