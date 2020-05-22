Медики обнаружили 8894 новый случая инфицирования COVID-19

Общее количество выявленных случаев инфицирования в России достигло 326448.

За сутки в России обнаружено 8894 новых случая инфицирования COVID-19, причем 2988 из них медики зафиксировали в Москве. Всего в столице 158207 инфицированных, 43582 пациента выздоровели, а 1867 человек скончалось.

Всего в России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, диагностировано 326448 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 99825 пациентов, а 3249 человек скончались.