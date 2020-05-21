Ученые обнаружили новый вид астероидов

Астрономы обнаружили новый вид астероида с хвостом, похожим на комету, который вращается прямо перед Юпитером в рое скал, называемых троянцами. Астероид 2019 LD2 извергает пыль и газ из хвоста, как комета.

Ученые и раньше находили кометоподобные астероиды. Но уникальность LD2 состоит в том, что это первый подобный астероид, являющийся троянцем Юпитера.

Впервые ученые наблюдали астероид в июне 2019 года с помощью системы ATLAS, первоначально определив LD2, как слабый астероид, который разделяет орбиту Юпитера вокруг Солнца. В последствии, в июле 2019 года, наблюдения выявили кометоподобный хвост пыли или газа, тянущийся позади основного тела астероида, прежде чем он ушел из поля зрения, скрывшись за Солнцем. Когда в прошлом месяце астероид появился снова, исследования ATLAS подтвердили, что почти год спустя он все еще выглядел как комета.

Раскрыть такое поведение троянца Юпитера очень важно. Считалось, что эти астероиды были захвачены на орбиту сильной гравитацией Юпитера миллиарды лет назад, и они уже должны были избавиться от любого поверхностного льда, который мог бы испаряться и образовывать «хвосты». Астрономы предполагают, что внезапное кометное поведение LD2 в 2019 году может указывать на то, что Юпитер только недавно захватил его с более отдаленной орбиты, где мог существовать лед. В качестве альтернативы, он мог недавно иметь оползень или столкновение, что обнаружило лед под слоями защитного камня.

«Мы верили, в течение десятилетий, что троянцы должны иметь большое количество льда под своей поверхностью, но никогда не было никаких доказательств этого факта. До сих пор», - говорит Алан Фицсиммонс из Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия, который помог выявить кометную природу астероида. «ATLAS показала, что предсказания их ледяной природы вполне могут быть правильными».

С первой в истории миссией, которая отправится к троянцам Юпитера в следующем году, исследователи надеются получить более близкий взгляд на таинственное поведение 2019 LD2. На данный момент внимание ATLAS не сосредоточено на нем, чтобы иметь возможность увидеть странный и удивительный мир космических скал, пишет IFLScience.